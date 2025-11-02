A pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, il terzino gialloblu Domagoj Bradaric viene iuntercettato da DAZN per commentare il momentaneo pari tra Hellas Verona e Inter: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, dobbiamo continuare così e provare a vincere davanti ai nostrti tifosi", le sua parole. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 02 novembre 2025 alle 13:36
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
