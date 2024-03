Il Genoa si presenterà a San Siro lunedì sera senza avere alcun timore reverenziale dell'Inter, assoluta dominatrice del campionato. Ad assicurarlo è Aaron Martin, difensore spagnolo di Alberto Gliardino: "Dobbiamo riuscire a giocare come nelle nostre ultime uscite e fare la nostra gara - le sue parole e La Repubblica -. In settimana abbiamo lavorato molto e cercheremo di portare a casa i tre punti come in ogni sfida. Sappiamo chi andiamo ad affrontare ma vedremo lunedì se quanto fatto in questi giorni darà i suoi frutti. Non andremo però a Milano con paura. Dobbiamo godere di questa sfida. Noi faremo la nostra partita, sarà importante rimanere tranquilli“.