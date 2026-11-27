Alla vigilia del primo atto che vedrà il suo Genoa sfidare l'Inter in campionato, prima di ritrovarla in Coppa Italia martedì prossimo, Daniele Rossi si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Cominciando con un punto sullo stato di salute della squadra: "A livello fisico stiamo bene, c'è qualche acciacco, ovviamente, come hanno tutte le altre squadre - le parole di DDR -. C'è qualche giocatore da valutare che potrebbe essere fuori almeno per questa partita, ma niente di preoccupante. Ostigard non verrà a Milano, non è in condizioni per giocare. Poi vedremo quella di martedì e quella contro il Torino per capire anche come recupera da questa sindrome influenzale".
Come si affronta l'Inter? E' reduce da una vittoria in Champions dopo il 4-4 in campionato contro l''Atalanta.
"A prescindere dai risultati, è una squadra con valori incredibili. Quest'anno ha avuto una nuova forma per spaventare tutti. Ha fatto delle partite in cui magari non è partita benissimo e ha dimostrato la sua forza proprio in quelle partite. Li vedi che quando vogliono danno un po' di gas e fare due-tre gol a tutti. Noi dovremo essere bravi a rimanere in partita, ad essere coraggiosi, a fargli male nelle situazioni che possono essere usate proprio per far loro gol. I gol li subiscono anche loro, se ne subiscono un po' di più un motivo ci sarà. Noi dobbiamo essere bravi a fare la partita perfetta".
Vedremo due formazioni diverse fra campionato e Coppa Italia?
"Viviamo non alla giornata, considerando che ci sono due partite ravvicinate e che abbiamo qualche giocatore acciaccato. Due ragionamenti li faremo sulla seconda partita. Non leverò dei giocatori per farli giocare martedì, non l'ho mai fatto. Non li ho levati contro il Venezia e non li ho tolti contro la Juventus per farli giocare contro il Lecce che era uno scontro diretto. Prepariamo le partite per rispetto del Genoa e e dei genoani cercando di vincerle tutte e non mandare i giocatori al macello. L'anno scorso è stato un discorso un po' più diverso della Coppa Italia. Era uno scontro diretto, eravamo in un momento difficile e la situazione di classifica era ancora tremenda. Adesso è tutto diverso. Dobbiamo andare a fare le cose fatte bene ma senza snobbare il campionato perché la classifica non ce lo permette, perché siamo ambiziosi e perché domani sarà una partita importante come quella di martedì. Faremo una partita seria in tutte e due le competizioni".
Che differenza c'è fra l'Inter in Europa e in campionato?
"La differenza sono sottigliezze e sfumature che è meglio chiedere a Chivu. Abbiamo visto le partite con lo Stoccarda e con il Como e ho visto una grande squadra. A Bergamo ho visto una grande squadra che la partita l'aveva ammazzata, ma poi ha subito un paio di calci d'angolo che hanno rimesso tutto quanto in ballo. Ultimamente non riesco a vedere punti deboli all'Inter, se non il fatto che ogni tanto inciampi anche lei. Noi ci concentriamo ad essere la miglior versione per dare fastidio ad una squadra come l'Inter".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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