Domani pomeriggio scenderà in campo anche l'Inter Women, che affronterà la Fiorentina nell'ultimo match della regular season. Alla vigilia dell'incontro, il coach della compagine viola Patrizia Panico presenta così le prossime avversarie ai canali ufficiali gigliati: "Siamo due squadre che si conoscono e che si conosceranno ancora di più. Loro hanno un potenziale offensivo importante, anche nell'individualità. Hanno giocatrici che possono risolvere le partite da sole. Sono una squadra equilibrata, hanno messo in difficoltà la Roma capolista. Noi dobbiamo assolutamente temerle e rispettarle come giusto che sia, ma anche essere consapevoli che abbiamo le nostre armi per giocarci la partita".