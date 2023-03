La sosta, che interromperà un flusso positivo di sette vittorie consecutive, non farà male alla Fiorentina, secondo Riccardo Saponara: "Quando prendi il ritmo andresti anche dritto senza fermarti, ma due settimane ci faranno bene per rimettere a posto qualcosina. Non penso che subiremo un handicap", ha spiegato il trequartista a Radio Bruno. Prima di rivolgere lo sguardo agli impegni di aprile, un mese di fuoco per i viola: "Sarà durissima perché avremo gare importanti in tutte le competizioni. Ci saranno Inter, Atalanta, Spezia... A inizio stagione avremmo firmato per trovarci dove siamo oggi.