Cancellato il fastidioso asterisco in classifica, Luca Ranieri si presenta davanti alle telecamere di Sky Sport per un'analisi a caldo di Fiorentina-Inter, match valido per il recupero della 14esima giornata di Serie A sospesa a dicembre per il malore che ha colpito Edoardo Bove: "Siamo stati incredibili. Eravamo in emergenza e abbiamo tirarto fuori qualcosa di stratosferico. Siamo felici, da domani penseremo di nuovo all'Inter ma oggi dobbiamo essere felci. Grandi tutti. Schema nel gol? Finalmente ce l'abbiamo fatta. Kean ha fatto una doppietta, altrimenti oggi il premio era mio".

Dove potete arrivare?

"Con calma. Dobbiamo essere ambiziosi e contnuare a giocare la partite così e ci toglieremo delle soddisfazioni".