Con l'Inter sullo sfondo (appuntamento al Franchi domenica alle 18), Palladino si affida ad un turnover moderato per l'impegno di Conference League che vedrà la sua Fiorentina sfidare i ciprioti del Pafos. Spicca l'esperimento di Quarta a centrocampo con Mandragora, mentre in difesa si rivedono Pongracic e Parisi con gli intoccabili Dodo e Comuzzo davanti a Terracciano. Beltran agirà invece sulla trequarti insieme a Ikone e Sottil: la punta è Kouame, con Kean in panchina.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Martinez Quarta, Mandragora; Ikone, Beltran, Sottil; Kouame.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Biraghi, Bove, Ranieri, Kean, Gosens, Moreno, Colpani, Cataldi, Kayode, Rubino.