Si parla in primo luogo della rivoluzione di mercato di gennaio nella conferenza stampa che Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha tenuto a due giorni dal recupero del match di campionato contro l'Inter. Una sfilza di operazioni che lascia soddisfatto il tecnico viola: "Sono state fatte scelte per creare una Fiorentina sempre più forte e credo sia stato un fatto grandissimo lavoro. I direttori hanno lavorato h24 in questo mese, erano sempre in ufficio. Per migliorare la squadra. Sinceramente sono molto soddisfatto del mercato fatto, dei due mercati con me. Sono arrivati calciatori importanti, giovani ma comunque daranno un valore aggiunto a questa rosa".

A effettivi come siete messi per l'Inter giovedì?

"Per giovedì come sapete non possiamo schierare i nuovi, saremo pochissimi. Quattordici, per l'esattezza, con due giocatori che stiamo cercando di recuperare. Sono sicuro però che quei pochi faranno una grande partita. Visto il momento, bisogna essere ancora più squadra e tirare fuori il 100% da ogni singolo. Proveremo a mettere in difficoltà l'Inter. Aggregheremo qualche Primavera che già si è allenato con noi in questi giorni. I due che vogliamo recuperare sono Cataldi e Colpani, poi c'è anche Adli che ha preso un colpo alla caviglia".

Bove sarà presente con voi nel recupero della partita in cui aveva avuto il malore?

"Come sempre è con noi al Viola Park, fa parte della quotidianità e verrà in panchina".

Sta lavorando sui cali del secondo tempo?

"Con l'Inter saranno due partite a due facce: giovedì saremo a disposizione in pochissimi, mentre lunedì con i nuovi acquisti. Giochiamo due partite molto differenti, pure se con la stessa squadra. Sui secondi tempi è vero, anche domenica è successo: ho parlato con la squadra, ci lavoriamo. Non è una questione fisica: corriamo pure di più, ma dobbiamo farlo meglio. E a volte se stai basso puoi essere comunque aggressivo: a volte ci è mancata, non deve accadere e cerchiamo la soluzione migliore. La strada non è difendersi per vincere, ma difendersi per poi attaccare in un certo modo gli avversari".