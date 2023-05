Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha comunicato i convocati in vista della trasferta di domani contro il Torino. Ha deciso di risparmiare Amrabat e Nico Gonzalez in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, out anche lo squalificato Bonaventura. Tra le pedine chiamate in causa c'è una novit, il giovane Kayode.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Cerofolini, Terracciano, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti, Kayode.

Centrocampisti: Barak, Bianco, Castrovilli, Duncan, Mandragora.

Attaccanti: Brekalo, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara, Sottil.