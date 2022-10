Nel post-partita dell'Artemio Franchi, ha parlato il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN: "C'è grande dispiacere per non aver fatto punti. Il nostro obiettivo era quello di ricominciare a muovere la classifica in campionato, non ci siamo riusciti. Finirla sul 3-3 e rimontarla in questo modo era come una vittoria, perderla così fa male".

La Fiorentina ha giocato con intensità, crossando molto. Cosa manca per tradurre le prestazioni in punti?

"Dobbiamo trovare un po' di equilibrio. Nelle ultime gare abbiamo smosso il problema del gol: cinque in Conference, tre stasera, uno a Lecce. Stiamo attuando qualche aggiustamento sulla trequarti. Purtroppo ci complichiamo da soli la vita. Occorre iniziare a spingere forte anche con le 'piccole'. Stiamo lasciando diversi punti per strada, dobbiamo iniziare ad andare a riprenderceli".