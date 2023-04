"Noi ci siamo dati un obiettivo che era quello di guadagnare posizioni un mese e mezzo fa, prima del Verona, perché eravamo in una situazione complicata, stiamo rispondendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie riuscendo a battere una grandissima squadra come l'Inter oggi. Partita che avete visto tutti, ricca di occasioni da gol da una parte e dall’altra, partita bellissima, che abbiamo vinto noi. Va dato merito ai ragazzi, ci siamo tirati fuori da una classifica non bella, davanti ci sono squadre fortissime, noi pensiamo partita dopo partita". Esordisce così Vincenzo Italiano a DAZN immediatamente dopo la sua prima vittoria a San Siro, sia da giocatore che allenatore, che regala più di una semplice gioia ai suoi.

Una partita chiave?

“Come ho detto prima Verona, perché era davvero troppo importante e lì ho visto qualcosa di diverso nei ragazzi. Ci ha dato grande fiducia quella vittoria e poi si sono sbloccati gli attaccanti e siamo riusciti ad essere più concreti e a trovare solidità difensiva. Tutto questo ci sta portando soddisfazioni”.

Sui cambiamenti tattici a gara in corso:

“Per quanto riguarda Bonaventura, contro certi sistemi di gioco, cerco di sfruttare lui e Barak in base ai momenti di gioco. Poi senza palla, altra cosa che devo dire, grande sacrificio dei ragazzi. Quando parliamo di gol non presi, la solidità difensiva parte da lì, abbiamo migliorato anche questo. Poi abbiamo cambiato ancora l’ultimo quarto d’ora perché la squadra necessitava un uomo in più in mezzo e col principio di stare più alti possibili e cambiare gioco. Bravissimo anche Ranieri. Abbiamo portato via, anche soffrendo, punti importanti”.