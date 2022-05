Non è andato giù a Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, il rocambolesco finale di gara contro il Torino dove i toscani sono stati travolti dalla furia di Andrea Belotti, autore di tre gol in poco meno di venti minuti recupero compreso. E in conferenza stampa, l'estremo difensore biancoazzurro non fa nulla per nascondere la delusione: "Questa partita è durata 78 minuti e l’Empoli ha vinto, degli ultimi dodici non parlo perché non è mia competenza. Per quello che si è visto fino allora abbiamo vinto e dominato in tutto. Quindi dobbiamo ripartire dalla prestazione di tutti, abbiamo fatto il massimo per vincere, poi purtroppo il punteggio dice altro. Non entro in dinamiche che non mi appartengono, mi limito a guardare le tante cose buone fatte oggi“.