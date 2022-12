Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al portale turco De Marke Sports nella quale ha parlato degli obiettivi che si prefigge con i partenopei: "Siamo una squadra affiatata e vogliamo divertirci e continuare a vincere divertendoci. Per noi la Champions è un torneo importante, per il campionato speriamo che sia davvero la volta buona per vincere un trofeo. Mi auguro di vincere lo Scudetto con il Napoli quest’anno, ci spero davvero tanto. Dopo il Napoli, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un'altra grande squadra, ma è difficile parlarne ora, poiché è ancora presto e sono giovane”.