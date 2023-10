"Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? È una delle emozioni più belle segnare e esultare sotto la curva, gioire con i tifosi. Ho sempre pensato solo a giocare e divertirmi. Questo è stato uno sfogo per il momento, ma sono felice per il gol e la vittoria". Così Stephan El Shaarawy, nel post-partita con il Monza, match deciso da una sua rete, spiega a Sky Sport il motivo delle sue lacrime.

Ti hanno fatto male queste speculazioni?

"Sì, sì e l’ho anche detto con i social. Ho la coscienza a posto al 100% e fa male quando non vengono dette cose vere. È un accumulo di emozioni, ma sono felice".

La vittoria:

"È importante, stiamo dando continuità, cosa che ci è mancata lo scorso anno. Vincere la quarta vittoria ci dà fiducia per le prossime partite".