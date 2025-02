Dodo autore dell'assist per il gol di Kean, a fine partita a DAZN racconta: "Lavoro e fiducia sono il segreto, abbiamo messo l'atteggiamento giusto che ci vuole in queste partite contro grandi squadre come l'Inter, ognuno dà una mano all'altro. Se continuiamo così possiamo stare lassù che è il nostro obiettivo. Questa partita ci riporta a grandi traguardi. In settimana sapevo che avrei giocato da esterno alto, ho parlato col mister e gli ho detto che in Brasile l'ho già fatto, non è difficile e se c'è da dare una mano gioco dove il mister mi chiede".