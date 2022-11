Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è il primo giocatore della Nazionale ad intervenire in conferenza stampa a Coverciano in vista dei nuovi impegni della squadra azzurra contro Albania e Austria. Inevitabili i riferimenti all'ottimo campionato della formazione di Luciano Spalletti e delle aspettative per la ripresa delle ostilità che vedrà i partenopei impegnati a San Siro contro l'Inter: "Delle volte sento parlare della sosta per il Napoli... ma la sosta ci sarà per tutti. Vedremo come ripartirà il campionato, fin qui abbiamo fatto un percorso importantissimo, ma un vantaggio importante con tantissime gare ancora da giocare. Tutti siamo focalizzati sul nostro cammino e sappiamo di non dover mollare un centimetro".