In vista del derby d'Italia Femminile, mister Montemurro convoca la lista delle ragazze della Juventus Women per l'appuntamento di domani, sabato 3 dicembre, alle ore 14:30 contro l'Inter al Breda di Sesto San Giovanni, match valido per l'11sima giornata di campionato, seconda del girone di ritorno.

Di seguito la lista delle convocate:

1 Aprile

2 Pedersen

3 Gama

7 Cernoia

8 Rosucci

9 Cantore

10 Girelli

11 Bonansea

12 Lundorf

13 Boattin