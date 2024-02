Al termine di Lecce-Inter, mister D'Aversa è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida del Via del Mare. Ecco le sue parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

Al netto del risultato finale, le dispiace aver subito il primo gol in quel modo?

"Per i primi 35 minuti soprattutto e all'inizio del secondo tempo eravamo nella partita. La forza dell'Inter è straripante. Quando non realizzi dopo che crei per questione di centimetri e determinazione, succede questo contro una grande squadra. Diventa davvero difficile. Bisogna ragionare su questi aspetti. Abbiamo tirato in porta tante volte e non abbiamo fatto gol".

"Questa sconfitta pesante non ci deve togliere certezze. Per me il campionato iniziava già stasera, nonostante il valore dell'avversario. Ci speravamo di fare punti. Ora abbiamo tre partite con squadre alla nostra portata, anche se non ci sono partite facili in Serie A"."I tifosi dal primo giorno di ritiro hanno dimostrato numeri e affetto alla pari di chi lotta per lo scudetto. Il calendario non è stato dalla nostra parte, i risultati portano entusiasmo e fiducia. Non dobbiamo smontare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma allo stesso tempo dobbiamo ragionare a quello che abbiamo fatto fin qui".