Intervenuto in durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante Joel Voelkerling Persson, Pantaleo Corvino ha fatto il punto sul mercato Lecce a meno di due settimane dall'esordio in campionato contro l'Inter: "Manca un mese alla fine del mercato - ha esordito il direttore tecnico dei salentini -. Sappiamo che quel poco da fare è solo in un reparto dove eravamo andati per primi. Lo avevamo fatto scegliendo un’opportunità straordinaria come Maksimovic. Esistono i contrattempi, ora mancano 10 giorni all’inizio del campionato e non so quando riusciremo a completarlo, perché i marcatori sono una razza in via di estinzione e giocatori di quel tipo hanno costi troppo elevati. Dovremo trovare delle opportunità in base alle nostre casse".