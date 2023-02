"E' stata una partita tra due squadre forti, con grandissimi giocatori. A livello strategico è stata bella, dispiace aver giocato dieci minuti alla fine senza un giocatore importante (Otavio, ndr). Abbiamo cercato di aggiustarci a livello tattico, sapendo che l'Inter cerca l'ampiezza per mettere dentro cross in area per gli attaccanti bravi a livello fisico. Il gol preso è arrivato così, noi abbiamo creato e difeso bene a livello di organizzazione. Abbiamo avuto due-tre occasioni chiare, mentre loro non hanno creato tanto, sinceramente. Dispiace, ma siamo a metà, ci vediamo a Porto". Così Sergio Conceiçao ha fotografato Inter-Porto 1-0 ai microfoni di Amazon Prime Video.

Giocare sui nervi non è sempre positivo.

"Quello che non mi piace è che quelli che sono in panchina parlino con i giocatori in campo. A cosa mi riferisco? Sono cose di campo. Un po' di nervosismo ci sta, ci vuole. In quel momento là, in mezzo alla confusione, Otavio ha preso un giallo che è stato decisivo. Dobbiamo essere più calmi tutti perché dopo i giocatori sono umani, con tutta l'adrenalina che c'è. Sono contento dei miei giocatori, dispiace per il risultato. Ci vediamo a Porto".