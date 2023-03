Non sono bastati orgoglio e voglia di vincere al Porto di Sergio Conceição che non riesce ad andare oltre lo 0-0 sotto gli occhi del suo caldissimo pubblico e saluta la massima competizione europea. Di seguito l'analisi del tecnico portoghese in conferenza stampa a margine del match. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da FcInterNews.it presente con la propria inviata.

È una serata difficile e ha già parlato alle tv di ingiustizia: cosa farà per recuperare i giocatori?

"Penso sia una forte ingiustizia. Credo sia normale piangere e dispiacersi dopo una eliminazione come questa, è normale perché i miei sono giocatori che giocano con passione. Devono essere orgogliosi per le partite fatte, credo che siamo stati superiori all'Inter. Ci sono mancati piccoli dettagli, ci è mancato fare il gol e mettere il pallone in rete. Io sto sentendo un misto fra un grande orgoglio e una grande frustrazione: sono frustrato, triste, ho lo stesso sentimento che hanno i tifosi qui allo stadio e a casa. Credo che debba essere eliminato un po' di chiacchiericcio, gli ultimi tempi sono stati difficili, abbiamo avuto problemi finanziari e non è stato semplice in questi mesi".

Ci può parlare della prima parte, cambierebbe qualcosa se potesse?

"Se notate, ho lasciato libertà alla squadra e all'ala, Eustaquio ha lavorato dietro Taremi e lo stesso vale per Evanilson. A livello di centravanti è sempre stata la stessa cosa, per quanto riguarda noi siamo stati sempre molto equilibrati: a volte abbiamo fatto occasioni pericolose, e poi l'Inter non ha creato pericoli. Credo siamo stati superiori e torno alla prima domanda, penso che i giocatori abbiano fatto un lavoro fantastico e dobbiamo pensare a domenica".