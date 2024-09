"È chiaro che la finale vinta sia un ricordo molto bello per noi, soprattutto per me che ho segnato il gol decisivo. Alcuni in Italia saranno stati contentissimi, altri un po' meno... Anche questo fa parte del calcio, la gente è felice per te. Ora sono contento di tornare a giocare questa competizione che mi piace tanto". Parla così Rodri intervistato da Prime Video a poche ore dal match con l'Inter.

"Sono diversi anni che l'Inter gioca su altissimi livelli, in maniera molto concreta - sottolinea il regista spagnolo -. Penso sia la migliore squadra a livello di collettivo, per come si trovano e per come lavorano. Hanno grandissime individualità e come gruppo funzionano molto bene. Calhanoglu dice che lui è il migliore regista al mondo e io il secondo? Sì, lo so. Penso che lui sia un grande giocatore, con grandi qualità. È chiaro che è da lui che passano tutti i palloni del gioco dell'Inter, ma non voglio pensare a questo tipo di classifica".

Sul Pallone d'Oro. "Come dico sempre, per me è un sogno, ma è una decisione che non dipende da me. Qualsiasi decisione verrà presa, sono pronto ad accettarla. Per il ruolo che ricopro, sento una responsabilità nei confronti dei bambini che iniziano a sognare di fare quello che facciamo noi. Dobbiamo dare l'esempio, trattando con naturalezza il calcio, la vita e provare a trasmettere a tutti questo concetto".