Sarà tempo di Manchester City-Inter anche per la Youth League, con le due squadre giovanili che mercoledì pomeriggio si sfideranno sui campi del centro sportivo del club inglese. Parlando ai canali ufficiali dei Citizens, il tecnico Ben Wilkinson racconta le sue sensazioni: "Sono molto emozionato", ha dichiarato. È una delle competizioni più importanti del calcio giovanile. Lo standard della competizione è il migliore che si possa trovare. Per noi metterci alla prova in quell'ambiente è esattamente ciò che vogliamo per i giocatori e qualcosa in cui non vediamo l'ora di tuffarci".

Anche nella competizione giovanile sarà introdotto il nuovo format: "Nel vecchio formato puoi giocare contro tutti due volte, quindi scopri un po' di più sull'avversario; c'è una comprensione molto più approfondita di chi ti sta davanti. Questo formato, sei partite isolate, è sicuramente più interessante in termini di più esperienze e confronti differenti. al punto di vista di un allenatore non hai la possibilità di giocare contro di loro due settimane o un mese fa e di avere la chiara idea di cosa cercherà di fare l'avversario. Penso che sarà davvero emozionante per i giocatori, abbiamo sei partite fantastiche contro alcune delle migliori squadre europee, quindi è esattamente ciò che vogliamo per i giocatori".