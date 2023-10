Giornata di vigilia anche per l'Under 19 del Salisburgo che domani sfiderà al Konami Youth Training Centre l'Inter di Cristian Chivu, con l'intento di preservare il comando del girone D dove i nerazzurri sono fermi a quota due punti. Il tecnico degli austriaci Onur Cinel ha presentato così il match: "Dobbiamo rigenerarci molto bene perché la maggior parte dei nostri giocatori ha tante partite alle spalle, anche a causa dell'intensa partita contro lo Sturm Graz. Ma ovviamente non vediamo l'ora che arrivi un altro big match a Milano, in casa di un grande club e contro un avversario molto forte".