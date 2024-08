L'allenatore del Chelsea Enzo Maresca spera di avere a disposizione Cole Palmer, Nicolas Jackson e Marc Cucurella per il debutto in Premier League dei Blues contro il Manchester City, escludendo formalmente la loro presenza in vista dell'amichevole di domenica a Stamford Bridge contro l'Inter. A Palmer e Cucurella è stata concessa una pausa dopo aver raggiunto la finale di Euro 2024 rispettivamente con Inghilterra e Spagna, mentre Jackson si sta curando un infortunio alla caviglia subito mentre giocava per il Senegal all'inizio di questa estate.

A domanda specifica sul loro rientro, Maresca ha affermato: "Non sono sicuro per l'Inter. Spero per la partita contro il City. Sono tutti giocatori importanti. Tra Cole e Nicolas l'anno scorso hanno segnato quasi 40 gol, quindi sono entrambi molto importanti. E anche Marc. La cosa importante è che inizino con noi e presto potremo usarli".