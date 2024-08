La partita di questo pomeriggio contro l'Inter ha segnato il ritorno in campo dopo un lunghissimo periodo di assenza per Wesley Fofana, che ai microfoni dei canali ufficiali del Chelsea sottolinea la propria gioia per questo momento: "Mi sento molto felice, dopo tanto tempo è bello tornare in campo, specie a casa. È stata dura aspettare così a lungo, il calcio è la mia vita e quando non giochi per tanto tempo diventa difficile. Ma sono rimasto concentrato sul lavoro per il ritorno. La forma è buona, mi sto allenando ogni giorno per mantenerla ed essere pronto per la squadra. Ho giocato 70 minuti, dopo tanto tempo fuori è una buona cosa. Spero di andare avanti così".

Sul match coi nerazzurri il difensore francese aggiunge: "È stata una partita difficile, l'Inter è stata finalista di Champions due anni fa. È una grande squadra e lo sapevamo. Noi abbiamo fatto bene, abbiamo preso un gol e la faccenda si è complicata ma abbiamo reagito bene. Abbiamo fatto un buon calcio, abbiamo parlato col mister e poi abbiamo aggiustato le cose in partita; siamo felici di averlo fatto".