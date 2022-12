Intervistato dal Corriere dello Sport, il medico del Napoli Raffaele Canonico ha fatto un punto della situazione degli infortunati di Spalletti in vista del ritorno in campo in Serie A, previsto per il 4 gennaio contro l'Inter. "Kvaratskhelia è già rientrato in gruppo, la lombalgia è passata. Anche Osimhen ha smaltito un trauma alla zona lombare. Rrahmani? Procede spedito: puntiamo a riaverlo il 4 gennaio con l'Inter".