Questa sconfitta può influire sul campionato?

"Non deve. Le squadre forti devono ripartire immediatamente. Dobbiamo voltare pagina e pensare all'appuntamento con la Lazio".

Riguardiamo il gol di Bennacer. Nessuno dell'Inter si è lamentato. Che sensazione ha avuto?

"I giocatori dell'Inter chiedevano un fallo di mano. C'è poco da commentare: dal vivo sembrava gol netto perché non ci sono proteste. Handanovic non ci sarebbe mai potuto arrivare sulla traiettoria. Non so se si tratta di una scelta giusta dell'arbitro. Dal campo le sensazioni erano altre".