Nicolas Viola, fantasista del Cagliari, ha parlato a DAZN: "Ranieri è una persona veramente in gamba, l'allenatore tutti lo conosciamo. Ma il suo lato umano è davvero incredibile e impareggiabile. Il gol contro l'Atalanta? Luvumbo, ottimo giocatore dal grandissimo futuro, non sempre mette la palla subito. Ho percepito che dallo stop l'avrebbe messa, mi sono staccato da Djimsiti e ho attaccato il primo palo".

Che cosa scatta in casa?

"La squadra non molla mai, è la forza del gruppo e del mister, che si concentra sempre sulle cose positive, dando la possibilità di migliorare in modo costruttivo sugli errori. Tatuaggi? Ne ho tanti anche io, qualcosina ho cancellato".