"Oggi una partita contro una squadra forte, in forma, che spera ancora nello scudetto. Bravi loro". Così Joao Pedro ai microfoni di DAZN dopo il ko del Cagliari con l'Inter. "Voglio ringraziare i tifosi, perché uno stadio così come nelle ultime due partite casalinghe non l'avevamo mai visto in tutti questi anni - dice il capitano rossoblu -. Un entusiasmo diverso, nonostante la situazione. Ora c'è poco da ragionare: ci dispiace perché il Cagliari non merita di stare lì, ma c'è ancora molto da giocare. Poche speranze salvezza? Abbiamo perso una partita importantissima e sarebbe stato difficile venire qui a parlare con entusiasmo. Ma ci crediamo, fino all'ultimo minuto: nel calcio può succedere di tutto. La squadra non ha mai mollato, purtroppo siamo stati limitati in tanti momenti".