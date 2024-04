"Il coming out ha cambiato alcuni aspetti della mia vita, non mi nascondo più. Penso di essere stato da esempio per tante persone, perché da allora va tutto molto bene. Ma non mi sento diverso, sono ancora quel bravo ragazzo". Così Jakub Jantko, centrocampista del Cagliari, prossimo avversario dell'Inter, intervenuto a L'Equipe, è tornato a parlare del complicato coming out fatto qualche anno fa.

Come è stato il suo ritorno in Italia la scorsa estate?

"Ero ancora un po' scosso e se sapevo come era andata in Repubblica Ceca non sapevo come sarebbe andata in Italia. Claudio Ranieri, che avevo alla Sampdoria e che mi voleva al Cagliari, mi disse subito: 'Se c'è il minimo problema ti do una mano'. Quando sono arrivato all'aeroporto il primo giorno, molti sostenitori mi hanno accolto, da lì mi sono calmato. E, dal secondo giorno, ho avuto la massima tranquillità. La Sardegna mi ha aiutato tantissimo, è un popolo straordinario e ringrazio davvero la sua gente. Ero ancora un po' in apprensione per le partite e poi, per quanto possa sembrare sorprendente, tutto è andato bene. Ma il calcio italiano lotta da tempo contro gli insulti discriminatori nei suoi stadi. Ogni stagione accade qualcosa di altamente riprovevole. Il pubblico è forse più maturo di quanto pensiamo. Io, se mi incontri per strada, non pensi che sia gay, quindi forse questo li aiuta a pensare che non siamo diversi dagli altri. Poi, per molte persone, un omosessuale è un ragazzo molto effeminato. È una doppia discriminazione in questo caso... Lo so! Ma purtroppo molti la pensano ancora così. E sono a disagio quando attraversano o vedono gli omosessuali effeminati".

Alla fine l'unica reazione negativa al suo ritorno in Italia è stata quella del ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha detto: "Rispetto le scelte individuali, ma no, non mi piace l'ostentazione".

"Le generazioni più anziane non hanno ancora capito certe cose (Abodi ha 64 anni, ndr). Ovviamente non ero d'accordo, soprattutto perché non sono uno che si mette in mostra. Due settimane dopo è venuto a Cagliari e ha voluto vedermi per chiarire le cose, ho apprezzato l'approccio".