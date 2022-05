Ti aspettavi un'Inter più stanca? Forse dovete riprendere da quel gol che vi aveva acceso per un po'...

"Sono d'accordo, per forza. C'è da ripartire da quelle piccole cose positive perché non è chiusa. Dobbiamo ricaricarci per la prossima".

Conosci l'ambiente, farai capire alla squadra come vivere questa settimana...

"Ripeto: bisogna ricaricarsi. Tutta questa gente allo stadio penso sia stata rispettata, i ragazzi hanno messo tanto contro un avversario complicato".

Avete forse l'organico di maggio qualità tra quelle in lotta per salvarsi. Su cosa hai lavorato e su cosa lavorerai?

"Con poco tempo non puoi cambiare tanto, forse puoi intervenire a livello psicologico per far tornare un minimo di serenità".