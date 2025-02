Archiviato il derby, l'Inter è tornata questa mattina in campo per preparare la sfida da recuperare al Franchi con la Fiorentina, in programma per giovedì prossimo. Dal canto loro i toscani, ieri vincenti contro il Genoa, s'apprestano a preparare la sfida contro i campioni d'Italia con il sorriso: mister Palladino ritrova Danilo Cataldi e Andrea Colpani.

Il 32 della Fiorentina ha smaltito il problema fisico, fa sapere Radio Bruno, e corre verso il ritorno. Rientro in vista anche per Colpani, in condizione fisica leggermente più indietro rispetto a quella del compagno ex Lazio, ma già il ritorno in gruppo è atteso per domani.