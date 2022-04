Tra i migliori giocatori del Bologna nella partita di ieri, Arthur Theate ha festeggiato via social il successo di ieri sera sull'Inter. "Oggi una squadra di leoni, che lottano per questa maglia, per questi tifosi! Orgoglioso", le parole utilizzate dal giocatore belga sui propri profili. Il difensore aveva anche segnato nella partita d'andata.