Luca Vigiani, allenatore del Bologna Primavera, recrimina dopo il pareggio ottenuto ieri in casa dell'Inter. Così si esprime ai microfoni del sito ufficiale del club rossoblu: "Per come abbiamo costruito le palle-gol, avremmo dovuto portare a casa i tre punti: vero che anche loro hanno avuto occasioni, però più per nostre disattenzioni ed è una cosa che serve migliorare. Loro sono decisamente forti, hanno singoli di qualità, ma noi abbiamo fatto veramente una bella partita sotto tutti i punti di vista.