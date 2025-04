Da Palazzo d’Accursio, al termine della cerimonia di consegna del premio Bologna Ambassador che quest’anno ha visto protagonista Joey Saputo, l'AD del Bologna Claudio Fenucci è tornato sulla sconfitta patita domenica dai rossoblu contro l'Atalanta: "Non avverto questa sensazione di delusione. Al di là degli errori iniziali, la squadra ha fatto bene. Sappiamo che quando giochi con le squadre migliori del calcio italiano devi mantenere una certa intensità. Ora dobbiamo pensare solo all'Inter. Preoccupati? Prepareremo una partita alla volta, più si va in là e più ci saranno dei problemi fisici che dovranno essere superati in allenamenti. Abbiamo alcuni giocatori con degli acciacchi, però questo dimostra la determinazione del gruppo".

Fenucci afferma anche di aver iniziato a imbastire il lavoro per il rinnovo con Vincenzo Italiano: "Abbiamo parlato col suo agente e gli abbiamo manifestato la nostra volontà di proseguire ulteriormente insieme, non solo per i risultati ottenuti ma anche per il modo in cui è entrato nella testa dei ragazzi".