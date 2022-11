Marco Di Vaio, ds del Bologna, ha analizzato rapidamente la sconfitta di San Siro ai microfoni di Sky: "CI siamo innervositi molto per il fallo da cui è scaturito il 2-1, per alcune ammonizioni non capite dal campo. La partita si è girata in pochi minuti e questo ha innervosito una squadra ancora giovane. Non siamo rimasti concentrati ma dobbiamo ricordarci che rappresentiamo un club importante e dobbiamo avere una responsabilità maggiore. Non possiamo perdere testa e partita in questo modo".