Nel prepartita di Bologna-Inter, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il vice allenatore dei rossoblu Emilio De Leo: "Siamo riusciti a dare continuità in termini di risultati e prestazioni, recuperando diversi giocatori ed è un fattore positivo. I nostri attaccanti Barrow e Arnautovic non dovranno dare punti di riferimento perché la difesa dell'Inter è brava ad andare a contrasto. Svariare molto e portare all'inserimento i centrocampisti può essere la nostra chiave per far male agli avversari".