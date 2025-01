Nel pre-partita di DAZN in casa Bologna ha parlato il difensore centrale Nicolò Casale. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sappiamo tutti che attaccanti ha l'Inter, il mister porta avanti questa filosofia di gioco. Dobbiamo adattarci, anche i centrocampisti dovranno coprire le palle in verticale. Se curiamo queste cose che abbiamo guardato ieri nella mezza giornata a disposizione, possiamo fargli male. Lautaro? Sempre una bella sfida affrontare questi giocatori, dobbiamo restare concentrati a prescindere da come evolve la partita", ha detto.