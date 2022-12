Borja Iglesias , attaccante del Betis, dopo il match contro l'Inter è intevenuto ai microfoni di Betis TV congratulandosi con l'amico Juanmi per il gol realizzato: "Che sia con noi è già una gioia, poi segnerà tanti gol perché è molto bravo. Sono contento per lui, alla fine gli infortuni sono processi difficili che vivi da solo molto tempo.

Averlo con noi è un lusso, come lo sarà quando torneranno i compagni di squadra che ora sono infortunati. Siamo felici perché queste partite contro squadre forti servono per prepararsi a tornare nei match competitivi. La squadra sta facendo come prima di partire e non vede l'ora che arrivino le cose belle".