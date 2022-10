Il sampdoriano Bereszynski si è soffermato brevemente nel prepartita di Dazn per analizzare la partita di San Siro contro l'Inter che sta per iniziare: "Il mister è molto appasionato, il valore mentale per lui è importante e noi dobbiamo essere ancora più squadra, essere uniti e fare quello che lui ci chiede con la massima concentrazione".