Il Benfica ha fornito attraverso il quotidiano O Jogo alcune precisazioni in merito alla decisione di Roger Schmidt, allenatore del club, di non rilasciare interviste alla RTP, la tv pubblica portoghese, dopo la partita di Coppa contro il Famalicao. Alla base della scelta non c'è, come trapelato, l'alterco avuto con un giornalista della testata dopo il derby con lo Sporting Lisbona: semplicemente, quando le partite vengono trasmesse su due canali diversi, l'allenatore tedesco intende parlare solo con uno di essi. Era già successo in occasione della gara contro il Lusitânia dos Açores, quando Schmidt scelse di parlare alla tv di Stato.

L'assenza in conferenza stampa, invece, è stata motivata dall'assenza di un traduttore dal portoghese al tedesco: il club ha chiesto alla Federcalcio di provvedere alla lacuna, sentendosi però rispondere che la responsabilità di trovare l'interprete era a carico della stessa società. Non potendo rimediare in tempi brevi, Schmidt non ha potuto rispondere alle domande. Domani, Schmidt sarà regolarmente presente alla conferenza stampa della vigilia del match con l'Inter.