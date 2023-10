In vista della partita di domani sera contro l'Inter, Angel Di Maria, stella del Benfica, parla ai microfoni di UEFA.TV per il Magazine della Champions League raccontando Il Benfica è la mia casa in Europa, è dove sono arrivato, dove sono diventato davvero un giocatore. Ho avuto la possibilità di giocare con Manuel Rui Costa, il che fa capire che sono diventato vecchio. Ho giocato al suo fianco e ora lo ho come presidente", spiega il Fideo con un sorriso.

L'argentino non nasconde di puntare un giorno a riconquistare il titolo di campione d'Europa: "È il trofeo più grande che puoi vincere per un club ed è una cosa molto bella. Ho avuto la possibilità di vincerla e di alzarla al cielo, è una sensazione unica. Oggi, a 35 anni, continuo a sacrificarmi in campo. Voglio sempre di più, più gol e più assist. Con l’età gli obiettivi cambiano. Giocare in Europa League e Champions League mi ha dato la possibilità di crescere, di essere quello che sono oggi, e voler vincere sempre è stato qualcosa che questo club mi ha insegnato. Il Benfica mi ha dimostrato di voler continuare a vincere. Tornare a vestire questa maglia è stato il mio unico pensiero”.