Juan Bernat si leva il cappello di fronte all'Inter, che ieri ha battuto il Benfica 1-0 grazie a un secondo tempo esaltante: "Nel primo tempo avevamo fatto bene e creato occasioni, nella ripresa loro sono stati superiori e fare punti è stato difficile - l'ammissione dell'ex PSG -. Sono contento per l'esordio, ma non per come è andata la partita. E' arrivata un'altra sconfitta in Champions League (dopo quella col Salisburgo, ndr), ora abbiamo due partite con la Real Sociedad in cui sarà importante fare sei punti.

Sarebbe bello restare in corsa. Non è stato l'inizio migliore per noi, ma mancano ancora quattro partite e saranno quattro finali in cui dovremo cercare di raccogliere tanti punti per passare il turno, questo è quello che vogliamo".