Raoul Bellanova, difensore dell'Atalanta, così parla ai microfoni di Dazn a fine partita: "Subire un gol dopo 4' e un altro al 10' ti mette in salita una partita già difficile. Siamo tanti ragazzi nuovi, dobbiamo ancora assemblarci, cercare un equilibrio e dare il massimo. Non è l'esordio che speravo con la maglia dell'Atalanta. Ho scelto l'Atalanta perché ha dimostrato di avere un grande progetto, di essere una squadra definita che ha grandi obiettivi. I quinti sono importanti per mister Gasperini, ora vado in Nazionale e poi proverò a dare il mio contributo qui.

Già andare in Nazionale è un onore poi dipenderà dalle scelte del mister e da come mi allenerò, vorremmo tutti giocare ma il tecnico farà le sue scelte":