Il difensore Rodrigo Becao si è concesso ai microfoni di Udinese Tv nel pre partita della sfida della Dacia Arena in programma contro l'Inter. "Questa è la nostra Udinese, non dobbiamo mai cambiare identità - le sue parole -. Lo sappiamo nello spogliatoio, ce lo chiede il mister. Con le grandi, con le piccole, non ci interessa: dobbiamo cercare di fare più punti possibile e oggi non sarà diverso”.