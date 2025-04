"Dobbiamo restare aggressivi ma pazienti, calmi. L'Inter è una squadra sempre pericolosa, con grande esperienza. Difendono molto bene. Non dobbiamo avere fretta, ma alla fine quel che conta è segnare". Così Thomas Muller risponde ai microfoni di Sportitalia alla domanda su cosa servirà al Bayern Monaco nella sfida di ritorno contro l'Inter tra una settimana, nei quarti di Champions League.

Ai microfoni Uefa, il giocatore tedesco aggiunge: "Ovviamente non siamo soddisfatti, ma allo stesso tempo siamo alla prima di due partite. C'è solo un gol di differenza, che sia in casa o in trasferta è assolutamente recuperabile. Restiamo fiduciosi per la seconda partita. L'Inter ha tanta qualità, non sono per caso ai quarti. Lo hanno dimostrato per tutta la stagione di Champions, soprattutto difensivamente. Ma abbiamo dimostrato, ed è importante in vista del ritorno, che hanno trovato di fronte una squadra che per la prima volta può metterli in difficoltà un po' di più. Ed è quello che dovremo fare anche al ritorno".