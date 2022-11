Dopo aver fatto all-in nel girone di Champions League per il secondo anno consecutivo, il Bayern Monaco si sente pronto e forte abbastanza per arrivare in fondo alla competizione. E' quanto fatto capire da Robert Hainer, presidente dei bavaresi, a margine della partita di ieri sera vinta dai campioni di Germania contro l'Inter: "Ovviamente, agli ottavi ci saranno avversari più duri. Ma abbiamo avuto un girone difficile con Inter e Barcellona e abbiamo vinto in modo convincente. Questa squadra ha le carte in regola per vincere tutto", le sue parole riportate dalla BILD.