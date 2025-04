Il tecnico blaugrana Hansi Flick ieri ha commentato in conferenza stampa la partita contro l'Inter, in programma oggi. E a margine si è intrattenuto anche ai microfoni di Prime Video: "Non si tratta solo di vincere trofei, dobbiamo anche pensare al modo in cui giochiamo. Abbiamo la nostra filosofia e vogliamo continuare a seguirla. Tanti giocatori stanno crescendo nel corso di questa stagione e tanti ci stanno aiutando a raggiungere questi risultati. Dopo la sosta invernale mi è sembrato che fossimo più uniti di prima. Credo che in fondo vincere le partite ti dia sempre maggiore fiducia, infatti si vede che adesso siamo molto in fiducia".

Ora bisogna affrontare l'Inter.

"Sappiamo che è una grande squadra. Ha esperienza, giocatori incredibili nel loro ruolo. Ha tanti giocatori di 36 o 37 anni che sanno che questa potrebbe essere la loro ultima occasione di arrivare in finale. Per questo sono sicuro che daranno il 100% e anche di più. Per fortuna è così anche per noi. Ma sarà sicuramente dura giocare contro di loro".

Corretto dire che ha costruito non solo una grande squadra ma anche una grande famiglia?

"Se si è una famiglia si crea un bell'ambiente nello spogliatoio, così come nel club in generale, è stupendo. Mi piace questa atmosfera, la sento tra i giocatori e in tutti i membri della squadra. E anche con tutte le persone di Barcellona, è bello vivere qui, è un'esperienza bellissima".