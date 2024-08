Nel post partita di Torino-Atalanta, Retegui si è presentato in conferenza stampa per commentare il ko rimediato dalla Dea contro la squadra granata. Non è bastata la rete segnata proprio dall'azzurro nel primo tempo.

"Per un attaccante è importante fare gol, ma torno a casa triste. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo portare a casa i tre punti e non per pareggiare perché vogliamo vincere. Abbiamo colpiti due pali, abbiamo sbagliato un rigore e un po' di sfortuna. Se continuiamo a giocare così, vinceremo tante partite - le sue parole -. L'Inter? Siamo pronti, è importante per noi e per loro. Andremo là per cercare di vincere, abbiamo bisogno dei tre punti"